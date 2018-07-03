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За 3 дня из Туниса в Украину вернули почти 1 тыс. украинцев - МИД

Киев  •  УНН

 • 11910 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. 30 июня, 2 и 3 июля этого года из Туниса было осуществлено 6 авиарейсов, которые обеспечили возвращение в Украину 994 соотечественников, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По состоянию на 11.43 ч. по киевскому времени было завершено отправку украинских туристов на родину. В общем авиакомпаниями Fun Air и Anda Air на заказ Bravo Airways 30 июня, 2 и 3 июля этого года из Туниса было осуществлено 6 авиарейсов, которые обеспечили возвращение 994 наших соотечественников в Украине. В течение всего периода отправки украинских туристов с ними в гостиницах и аэропорту города Монастир с целью координации действий находится консул Посольства и почетный консул Украины в городе Сус", - сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД.

"Благодаря усилиям Посольства было решено также важный вопрос относительно дозаправки украинских самолетов в Тунисе", - добавил он.

Как сообщал УНН, по состоянию на 11:45 по Киеву из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну.

2 июля с Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами, которые "застряли" в аэропорту.

Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.

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