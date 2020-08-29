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За 2019-2020 роки троє співробітників МВС отримали звання Героя України посмертно - Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У нас за 2019-2020 роки три Героя України посмертно. Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.

За 2019-2020 роки троє співробітників МВС отримали звання Героя України посмертно - Аваков

"День пам’яті співробітників МВС України тепер 29 серпня - у День пам‘яті загиблих захисників Україні. Тоді у 2014 році ми понесли найбільші втрати на виході наших сил з Іловайська. Сумно, нікого не забудемо. Три Героя України (посмертно) у нас за 2019-2020", - написав Аваков.

Він також оприлюднив відео, що присвячено пам'яті працівників МВС, які загинули у 2019-2020 роках.  

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні вшановують пам’ять загиблих захисників України.

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