По 2019-2020 годы трое сотрудников МВД получили звание Героя Украины посмертно - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. У нас за 2019-2020 года три Героя Украины посмертно. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
"День памяти сотрудников МВД Украины теперь 29 августа - в День памяти погибших защитников Украины. Тогда в 2014 году мы понесли наибольшие потери на выходе наших сил с Иловайска. Печально, никого не забудем. Три Героя Украины (посмертно) у нас за 2019-2020 годы", - написал Аваков.
Он также обнародовал видео, посвященное памяти сотрудников МВД, погибших в 2019-2020 годах.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине чествуют память погибших защитников Украины.