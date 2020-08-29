По 2019-2020 годы трое сотрудников МВД получили звание Героя Украины посмертно - Аваков

"День памяти сотрудников МВД Украины теперь 29 августа - в День памяти погибших защитников Украины. Тогда в 2014 году мы понесли наибольшие потери на выходе наших сил с Иловайска. Печально, никого не забудем. Три Героя Украины (посмертно) у нас за 2019-2020 годы", - написал Аваков.

Он также обнародовал видео, посвященное памяти сотрудников МВД, погибших в 2019-2020 годах.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине чествуют память погибших защитников Украины.