За 2016 рік міжнародні резерви зросли майже на 17% - О.Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Протягом 2016 року міжнародні резерви збільшилися на 16,8%. Про це сьогодні сказала перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Міжнародні резерви зросли на 16,8%. На кінець року покривають 3,7 місяці імпорту майбутнього періоду", - сказала О.Маркарова.
Згідно з інформацією Мінфіну, станом на грудень 2016 року резерви зросли до 15,5 млрд дол.
Як повідомляв УНН, міжнародні резерви України на 1 березня 2017 року становили 15 459,7 млн дол. і залишились на рівні початку лютого.