З в'язниці у Вінниці евакуювали близько 100 осіб через пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Вінницькій установі виконання покарань сталася пожежа, було евакуйовано близько 100 осіб. Про це повідомила у Facebook речник ГУ НП у Вінницькій області Анна Олійник, передає УНН.
За її словами, на місці пожежі на території Вінницької установи виконання покарань працювала слідчо-оперативна група поліції. Патрульна поліція частково обмежила рух на прилеглих вулицях для того, щоб підрозділи ГУДСНС мали безперешкодний доступ до місця пожежі.
“Потерпілих немає. Евакуйовано близько 100 осіб. Ситуація контрольована. Працюють усі служби оперативного реагування. Встановлюються причини загорання”, — повідомила А.Олійник.
За інформацією місцевих ЗМІ, пожежа почалась близько 16-ї години. Як повідомили в поліції, о 17:20 пожежу ліквідували.
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