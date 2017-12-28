З введенням безвізу зменшилось навантаження на робочі місця в Україні - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. З початком дії безвізового режиму зменшилось навантаження на робочі місця в Україні і більше людей почали виїзджати працювати за кордон. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
“З початком дії безвізового режиму зменшилось навантаження на одне робоче місце в Україні. Відкритість кордону і можливість влаштуватись там на роботу сприяла збільшенню кількості людей, які туди виїжджають. Є лише один спосіб утримати людей — підвищити їм заробітню плату. Якщо роботодавці не хочуть, щоб люди їхали — треба більше їм платити”, — заявив Рева.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В уряді заявили про зниження рівня бідності
Як повідомляв УНН, у Європі 10% найбагатших людей отримують більше третини нацдоходів.