З вином та без соціальної дистанції: у Чехії "попрощалися" з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У столиці Чехії - Празі - тисячі людей зібралися за 500-метровим столом на Карловому мосту з їжею та напоями на честь символічного прощання з коронавірусною кризою. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС Україна.
“Поки Всесвітня організація з охорони здоров’я попереджає, що пандемія COVID-19 далека від завершення, а в Україні тенденції не надто втішні, у Чехії вже попрощалися з коронавірусом. Там провели велелюдну вечірку на честь символічного прощання з коронавірусною кризою”, — пише видання.
Так, у вівторок у Празі тисячі людей зібралися за 500-метровим столом на Карловому мосту з їжею та напоями, які кожен приніс сам. Довгий стіл розмістили просто на Карловому мосту.
Гостей заохочували ділитися з сусідами, при цьому соціальної дистанції вже ніхто не притримувався. Гості вечірки скандували “кінець”.
Загалом у 10-мільйонній Чехії зафіксовано 12 тис. випадків зараження коронавірусом. Близько 350 людей померли.
Організатори кажуть, що змогли організувати урочисте “прощання” з епідемією завдяки тому, що у зазвичай переповненій туристами Празі зараз надзвичайно мало гостей.
Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19.