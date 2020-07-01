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З вином та без соціальної дистанції: у Чехії "попрощалися" з коронавірусом

Київ • УНН

 • 9166 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У столиці Чехії - Празі - тисячі людей зібралися за 500-метровим столом на Карловому мосту з їжею та напоями на честь символічного прощання з коронавірусною кризою. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС Україна.

“Поки Всесвітня організація з охорони здоров’я попереджає, що пандемія COVID-19 далека від завершення, а в Україні тенденції не надто втішні, у Чехії вже попрощалися з коронавірусом. Там провели велелюдну вечірку на честь символічного прощання з коронавірусною кризою”, — пише видання.

Так, у вівторок у Празі тисячі людей зібралися за 500-метровим столом на Карловому мосту з їжею та напоями, які кожен приніс сам. Довгий стіл розмістили просто на Карловому мосту.

Гостей заохочували ділитися з сусідами, при цьому соціальної дистанції вже ніхто не притримувався. Гості вечірки скандували “кінець”.

Загалом у 10-мільйонній Чехії зафіксовано 12 тис. випадків зараження коронавірусом. Близько 350 людей померли.

Організатори кажуть, що змогли організувати урочисте “прощання” з епідемією завдяки тому, що у зазвичай переповненій туристами Празі зараз надзвичайно мало гостей.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19

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