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С вином и без социальной дистанции: в Чехии &quot;попрощались&quot; с коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В столице Чехии - Праге - тысячи людей собрались в 500-метровым столом на Карловом мосту с едой и напитками в честь символического прощания с Коронавирусная кризисом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина .

"Пока Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия COVID-19 далека от завершения, а в Украине тенденции не слишком утешительны, в Чехии уже попрощались с коронавируса. Там провели многолюдную вечеринку в честь символического прощания с Коронавирусная кризисом ", - пишет издание.

Так, во вторник в Праге тысячи людей собрались в 500-метровым столом на Карловом мосту с едой и напитками, которые каждый принес сам. Длинный стол разместили прямо на Карловом мосту.

Гостей поощряли делиться с соседями, при этом социальной дистанции уже никто не придерживался. Гости вечеринки скандировали "конец".

Всего в десятимиллионной Чехии зафиксировано 12 тыс. Случаев заражения коронавируса. Около 350 человек умерли.

Организаторы говорят, что смогли организовать торжественное "прощание" с эпидемией благодаря тому, что в обычно переполненном туристами Праге сейчас очень мало гостей.

Напомним, в Украине уже почти 45 тыс. Случаев COVID-19 .

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