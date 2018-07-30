З вікна столичної лікарні випав чоловік

За словами очевидців, чоловік випав з вікна одного з верхніх поверхів.

"Смерть настала миттєво", - повідомили очевидці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Молода дівчина у Кропивницькому впала з висоти та загинула

На місце прибула патрульна поліція, а згодом і слідчо-оперативна група.

Правоохоронці не виключають, що причиною смерті міг бути суїцид.