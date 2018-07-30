З вікна столичної лікарні випав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Києві з вікна лікарні швидкої допомоги випав чоловік. Про це у соцмережах повідомляють очевидці, передає УНН.
За словами очевидців, чоловік випав з вікна одного з верхніх поверхів.
"Смерть настала миттєво", - повідомили очевидці.
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На місце прибула патрульна поліція, а згодом і слідчо-оперативна група.
Правоохоронці не виключають, що причиною смерті міг бути суїцид.