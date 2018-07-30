Из окна столичной больницы выпал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Киеве из окна больницы скорой помощи выпал мужчина. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, передает УНН.
По словам очевидцев, мужчина выпал из окна одного из верхних этажей.
"Смерть наступила мгновенно", - сообщили очевидцы.
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На место прибыла патрульная полиция, а впоследствии и следственно-оперативная группа.
Правоохранители не исключают, что причиной смерти мог быть суицид.