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З вересня СБУ не пропустила до України майже 300 іноземців

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Починаючи з вересня цього року СБУ не пропустила до України 283 іноземців, з них 9 представників російських спецслужб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

“Тільки з вересня цього року Служба заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям. Серед них — 9 діючих співробітників російських спецслужб, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. В’їзд закритий і для 9 представників пропагандистських ЗМІ, зокрема російських”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Баканов відзвітував за 100 днів роботи на посаді очільника СБУ.

Українські Національні Новини

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