З вересня СБУ не пропустила до України майже 300 іноземців

“Тільки з вересня цього року Служба заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям. Серед них — 9 діючих співробітників російських спецслужб, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. В’їзд закритий і для 9 представників пропагандистських ЗМІ, зокрема російських”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Баканов відзвітував за 100 днів роботи на посаді очільника СБУ.