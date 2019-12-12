З вересня СБУ не пропустила до України майже 300 іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Починаючи з вересня цього року СБУ не пропустила до України 283 іноземців, з них 9 представників російських спецслужб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“Тільки з вересня цього року Служба заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям. Серед них — 9 діючих співробітників російських спецслужб, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. В’їзд закритий і для 9 представників пропагандистських ЗМІ, зокрема російських”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Баканов відзвітував за 100 днів роботи на посаді очільника СБУ.