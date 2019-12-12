С сентября СБУ не пропустила в Украину почти 300 иностранцев

“Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них — 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских”, — говорится в сообщении.

Напомним, Баканов отчитался за 100 дней работы в должности главы СБУ.