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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 56415 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 105776 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 139233 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143597 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137832 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 173147 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116209 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 110314 просмотра

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С сентября СБУ не пропустила в Украину почти 300 иностранцев

С сентября СБУ не пропустила в Украину почти 300 иностранцев

Киев  •  УНН

 • 9128 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Начиная с сентября этого года СБУ не пропустила в Украину 283 иностранцев, из них 9 представителей российских спецслужб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них — 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских”, — говорится в сообщении.

Напомним, Баканов отчитался за 100 дней работы в должности главы СБУ.

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