Баканов відзвітував за 100 днів роботи на посаді очільника СБУ

КИЇВ. 12 грудня. УНН. За 100 днів роботи Служба безпеки України довела, що здатна системно і ефективно протидіяти іноземним спецслужбам та досягати вагомих результатів у сферах захисту національної безпеки, боротьби з тероризмом та кіберзагрозами. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи 100 днів своєї роботи на посаді, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.