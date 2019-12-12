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Баканов отчитался за 100 дней работы в должности главы СБУ

Баканов отчитался за 100 дней работы в должности главы СБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. За 100 дней работы Служба безопасности Украины доказала, что способна системно и эффективно противодействовать иностранным спецслужбам и достигать весомых результатов в сферах защиты национальной безопасности, борьбы с терроризмом и киберугрозами. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, комментируя 100 дней своей работы в должности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

За словами начальника Службы, последние результаты доказывают эффективность новых подходов в деятельности СБУ. Служба противодействует не мелким мошенникам, а заботится о национальной безопасности страны. Так, только в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности Украины начато 101 уголовное производство.

"Наиболее громкое дело - задержание одного из ключевых лидеров ИГИЛА по прозвищу "Аль Бара Шишани", который приехал в Украину по поддельным документам. Спецоперация была проведена совместно с иностранными партнерами", - напомнил Иван Баканов.

Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них - 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских.

СБУ противодействует и киберугрозами - открыто 124 уголовных производства. Совместно с партнерами из США Службе удалось нейтрализовать мощную хакерскую группировку. В дата-центре под Одессой СБУ обнаружила почти полторы сотни серверов с тысячами хакерских ресурсов.

"Нами были заблокированы тысячи противоправных посягательств в интернете на граждан Украины, стран Европы, США, Японии, их органы власти и управления, объекты критической инфраструктуры", - отметил глава Службы.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов хочет наладить сотрудничество Службы безопасности с бизнесом.

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