З території Сектору Гази запустили ракету по Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Ізраїльські військові засікли пуск ракети по території країни зі Смуги Гази. Про це йдеться у повідомленні на Twitter-сторінці представника армії оборони Ізраїлю, інформує УНН.
“Нещодавно ракета була випущена із Сектора Гази у бік Ізраїлю. Удар підтверджений. Повідомлення про потерпілих не надходили”, — йдеться в повідомленні.
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Обстріли ізраїльської території зі Смуги Гази помітно почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Відповідальність за обстріли Ізраїль покладає на правлячий у секторі Газа ісламістський рух ХАМАС, вимагаючи від нього забезпечити дотримання режиму припинення вогню всіма палестинськими фракціями.
Нагадаємо, рішення Трампа щодо статусу Єрусалима викликало хвилю протестів у різних країнах світу. На території Палестинської Автономії розпочалися масові акції протесту, які, у деяких випадках, набували насильницького характеру із зіткненням з ізраїльськими правоохоронцями та військовими. За останніми данними, четверо палестинців загинули, ще 800 людей зазнали поранень. Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього.