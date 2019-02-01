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З суховантажу в Азовському морі евакуюють українського моряка

З суховантажу в Азовському морі евакуюють українського моряка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. В окупованому Криму готується операція з евакуації з борту суховантажу українського моряка, який потребує медичної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим. Реалії".

Так, сигнал про допомогу надійшов з борту судна "Канопус", який перебуває в Азовському морі біля входу в Керченську протоку. Допомога знадобилася другому механіку судна, громадянину України, пише видання.

Зазначено, що судно перебувало в районі 453 якірної стоянки в Азовському морі, йому дали команду слідувати на 455 якірну стоянку, яка розташована в районі російського порту "Кавказ".

Нагадаємо, 21 січня в районі Керченської протоки виникла пожежа на танкерах "Маестро" і "Канді", що належать турецькій компанії. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше. На борту "Канді" перебували 17 осіб, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - Індії. На борту "Маестро" перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії. Врятувати вдалося 12 людей, знайдені тіла десяти, пошуки ще десяти моряків тривають.

25 січня в Росморрічфлот заявили, що пошукова операція в районі Керченської протоки в Чорному морі, де горять дві іноземні танкери, була завершена, шансів знайти зниклих моряків живими немає.

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