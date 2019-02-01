Из сухогруза в Азовском море эвакуируют украинского моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В оккупированном Крыму готовится операция по эвакуации с борта сухогруза украинского моряка, нуждающегося в медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
Так, сигнал о помощи поступил с борта судна "Канопус", который находится в Азовском море возле входа в Керченский пролив. Помощь потребовалась второму механику судна, гражданину Украины, пишет издание.
Отмечено, что судно находилось в районе 453 якорной стоянки в Азовском море, ему дали команду следовать на 455 якорную стоянку, которая находится в районе российского порта "Кавказ".
Напомним, 21 января в районе Керченского пролива возник пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12 человек, найдены тела десяти, поиски еще десяти моряков продолжаются.
25 января в Росморречфлоте заявили, что поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где горят два иностранных танкера, была завершена, шансов найти пропавших моряков живыми нет.