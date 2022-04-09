З початку війни прикордонники забезпечили пропуск понад 25 тисяч авто із гуманітарною допомогою

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Гуманітарні вантажі призначаються як для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, так і для вимушених переселенців по території України. Такий транспорт перетинає кордон у пріоритетному порядку.

В міністерстві висловили вдячність усім, хто допомагає Україні в цей час!