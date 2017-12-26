З початку року прикордонники вилучили 870 одиниць зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За 11 місяців поточного року прикордонники вилучили 870 одиниць зброї. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Протягом 11 місяців поточного року на державному кордоні України, на лінії розмежування в районі проведення АТО та на адмінмежі з ТОТ АР Крим співробітники Держприкордонслужби виявили та вилучили понад 870 одиниць зброї, серед якої 43% холодної та майже 13% вогнепальної. Крім того було знайдено 17,9 тисяч боєприпасів та 14 кілограмів вибухівки”, — йдеться у повідомленні.
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За 11 місяців 2017 року Державна прикордонна служба України затримали 3 тис. 414 незаконних мігрантів, 4532 особам відмовлено в пропуску.
Нагадаємо, 10 грудня, у Волноваському районі Донецької області прикордонники виявили великий склад боєприпасів.