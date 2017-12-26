С начала года пограничники изъяли 870 единиц оружия

"В течение 11 месяцев текущего года на государственной границе Украины, на линии разграничения в районе проведения АТО и на админгранице с ВОТ АР Крым сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и изъяли более 870 единиц оружия, среди которых 43% холодного и почти 13% огнестрельного. Кроме того, было найдено 17 900 боеприпасов и 14 килограммов взрывчатки", - говорится в сообщении.

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За 11 месяцев 2017 года Государственная пограничная служба Украины задержала 3 тыс. 414 незаконных мигрантов, 4532 лицам отказано в пропуске.

Напомним, 10 декабря, в Волновахском районе Донецкой области пограничники обнаружили большой склад боеприпасов.