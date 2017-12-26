С начала года пограничники изъяли 870 единиц оружия

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39296 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 95143 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 110302 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 123258 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 143529 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159339 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122804 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138720 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189732 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290993 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.5м/с
76%
Популярные новости

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26706 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26866 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13486 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 12773 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

17:52 • 12306 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186843 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243507 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445138 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398327 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483246 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26896 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26733 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41972 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64322 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70636 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

С начала года пограничники изъяли 870 единиц оружия

Киев • УНН

 • 8143 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. За 11 месяцев текущего года пограничники изъяли 870 единиц оружия. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

С начала года пограничники изъяли 870 единиц оружия

"В течение 11 месяцев текущего года на государственной границе Украины, на линии разграничения в районе проведения АТО и на админгранице с ВОТ АР Крым сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и изъяли более 870 единиц оружия, среди которых 43% холодного и почти 13% огнестрельного. Кроме того, было найдено 17 900 боеприпасов и 14 килограммов взрывчатки", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина покупает летальное оружие в основном в странах бывшего соцлагеря

За 11 месяцев 2017 года Государственная пограничная служба Украины задержала 3 тыс. 414 незаконных мигрантов, 4532 лицам отказано в пропуске.

Напомним, 10 декабря, в Волновахском районе Донецкой области пограничники обнаружили большой склад боеприпасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.42
Bitcoin
$79,959.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,002.49
Ethereum
$1,577.45