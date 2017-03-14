З початку року Китай вдруге знизив ціни на пальне
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Державний комітет у справах розвитку і реформ КНР у рамках чергового 10-денного перегляду знизив з 15 березня гуртові ціни на бензин і дизельне паливо на 85 юанів (близько 12,37 доларів США) за тонну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Коригування здійснюється відповідно до зміни кон'юнктури на міжнародному ринку нафти і діючого в Китаї механізму ціноутворення, підкреслили в комітеті. Це друге зниження цін на нафтопродукти в Китаї з початку року.
Китай переглядає вартість нафтопродуктів на внутрішньому ринку кожні 10 робочих днів, з огляду на зміну світових цін на нафту. Цінова політика Китаю змінюється, якщо амплітуда коливання вартості нафти досягає 50 або більше юанів (близько 7,28 доларів США) за тонну.
З початку 2017 року в Китаї 5 разів переглядали ціни на нафтопродукти. Двічі вартість пального знижувалася, двічі – зростала й одного разу залишилася без змін. Тонна бензину і дизельного пального за цей час подешевшала в середньому на 35 юанів (близько 5 доларів США).
Як повідомляв УНН, у Китаї очікують на збереження стабільності юаня цього року.