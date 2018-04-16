З початку року допомога по безробіттю зросла на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У березні 2018 року безробітні українці отримували допомогу середній розмір якої сягав 2 587 грн або майже 70% розміру мінімальної заробітної плати (3 723 грн). З початку року розмір цієї допомоги зріс на 10%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, як свідчать дані Держстатистики, за інформацією Державної служби зайнятості у березні середній розмір допомоги по безробіттю сягав 2 587 грн, що становить майже 70% розміру мінімальної зарплати.
При цьому, у січні середній розмір допомоги складав 2 483 грн на місяць, а у лютому - 2 357. Як бачимо, з початку року розмір допомоги зріс на 9,8%.
Нагадаємо, питання підвищення мінімальної заробітної плати до 4 200 гривень обговорюється зараз у Кабінеті міністрів України.