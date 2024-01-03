З початку повномасштабної війни рф пошкодила майже 1500 медозакладів, 195 – зруйнувала вщент
Київ • УНН
З початку повномасштабної війни росія пошкодила майже 1500 і зруйнувала 195 українських медичних закладів. Незважаючи на це, Україна відбудувала або частково відновила 855 об’єктів.
За майже два роки повномасштабної війни 1497 об’єктів медзакладів було пошкоджено, а ще 195 взагалі відновленню не підлягають. Про це повідомило міністерство охорони здоров’я України, пише УНН.
Деталі
З 24 лютого 2022 року росія пошкодила майже 1,5 тисячі українських лікарень, пологових будинків, поліклінік, амбулаторій та інших медзакладів. Також окупанти повністю знищили 195 обʼєктів медзакладів – відновити їх неможливо.
Крім того, за цей час російська армія пошкодила 103 автомобілі екстреної медичної допомоги, ще 253 – знищила та 125 автівок захопила.
Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпровської, Херсонської областей.
Проте в Україні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури. Уже вдалося повністю відновити 451 об’єкт медзакладів, ще 404 – відновлено частково.
В уряді розглядають запровадження мобільних аптек на прифронтових територіях26.12.23, 10:46 • 45931 перегляд