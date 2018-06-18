З початку доби вогнева активність бойовиків зменшилася

"Від опівночі і станом на 9 годину ранку зафіксовано поки що лише 2 ворожі вогневі провокації з боку російсько-окупаційних військ, але вони ідентифіковані як прицільні", - сказав Мотузяник.



За його словами, вночі, на Донецькому напрямку, позиції оборонців Павлополя і Гнутово були обстріляні окупантами із застосовуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.



"Відзначу, що українські захисники відкривали адекватний вогонь у відповідь. Втрат серед підрозділів Об’єднаних сил від початку поточної доби немає", - зазначив Мотузяник.



Нагадаємо, впродовж минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками позицій Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав поранення, ще троє – у тому числі військові медики, зазнали бойових травм.