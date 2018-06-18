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З початку доби вогнева активність бойовиків зменшилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. З початку поточної доби на лінії зіткнення на Донбасі спостерігається суттєве зменшення кількості обстрілів бойовиками позицій українських військових. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Від опівночі і станом на 9 годину ранку зафіксовано поки що лише 2 ворожі вогневі провокації з боку російсько-окупаційних військ, але вони ідентифіковані як прицільні", - сказав Мотузяник.

За його словами, вночі, на Донецькому напрямку, позиції оборонців Павлополя і Гнутово були обстріляні окупантами із застосовуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

"Відзначу, що українські захисники відкривали адекватний вогонь у відповідь. Втрат серед підрозділів Об’єднаних сил від початку поточної доби немає", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, впродовж минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками позицій Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав поранення, ще троє – у тому числі військові медики, зазнали бойових травм.

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