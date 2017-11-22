З початку місяця на Донечинні вилучили понад 20 тисяч смертоносних предметів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. З початку листопада поліція Донецької області вилучила понад 20 тис. одиниць зброї, боєприпасів та вибухівки. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Донецької області, передає УНН.
Більшість з виявлених боєприпасів, вибухівки та зброї зберігали у себе звичайні мешканці, і лише незначна частка вилученого належить до схронів бойовиків.
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З початку листопаду поліцейські вилучили 388 гранат, 25 снарядів, мін та інших боєприпасів, 20 тис. набоїв та 3 кг вибухівки. Крім того, припинено незаконний обіг 28 одиниць вогнепальної зброї. З них 14 гранатометів та реактивних систем і 3 кулемети.
Значна кількість нелегальної зброї зосереджена в руках у населення. Проте лише 2% жителів добровільно здали небезпечні предмети до поліції.
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Нагадаємо, 16 листопада у Мар’янці виявили схованку з великою кількістю боєприпасів.