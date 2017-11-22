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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 10093 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 23525 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31669 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 31440 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98607 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86589 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96422 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123900 просмотра

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С начала месяца в Донецкой области изъяли более 20 тысяч смертоносных предметов

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. С начала ноября полиция Донецкой области изъяла более 20 тыс. единиц оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области, передает УНН.

Большинство из обнаруженных боеприпасов, взрывчатки и оружия хранили у себя обычные жители, и лишь незначительная доля изъятого относится к схронам боевиков.

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С начала ноября полицейские изъяли 388 гранат, 25 снарядов, мин и других боеприпасов, 20 тыс. патронов и 3 кг взрывчатки. Кроме того, прекращено незаконное обращение 28 единиц огнестрельного оружия. Из них 14 гранатометов и реактивных систем и 3 пулемета.

Значительное количество нелегального оружия сосредоточено в руках у населения. Однако только 2% жителей добровольно сдали опасные предметы в полицию.

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Напомним, 16 ноября в Марьянке обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов.

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