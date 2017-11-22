С начала месяца в Донецкой области изъяли более 20 тысяч смертоносных предметов

Большинство из обнаруженных боеприпасов, взрывчатки и оружия хранили у себя обычные жители, и лишь незначительная доля изъятого относится к схронам боевиков.

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С начала ноября полицейские изъяли 388 гранат, 25 снарядов, мин и других боеприпасов, 20 тыс. патронов и 3 кг взрывчатки. Кроме того, прекращено незаконное обращение 28 единиц огнестрельного оружия. Из них 14 гранатометов и реактивных систем и 3 пулемета.

Значительное количество нелегального оружия сосредоточено в руках у населения. Однако только 2% жителей добровольно сдали опасные предметы в полицию.

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Напомним, 16 ноября в Марьянке обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов.