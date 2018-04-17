З початку доби в зоні АТО загинув один військовий, двох поранено - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. З початку доби бойовики 21 раз обстріляли українські позиції на Донбасі, у наслідок чого один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 21 обстріл позицій Збройних Сил України. Агресор продовжує застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю. На жаль, унаслідок ворожого вогню один український захисник загинув. Ще двоє наших воїнів — зазнали поранення. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, на Луганському напрямку із забороненої 152 мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу Зайцевого. Крім цього, із 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по оборонцях Троїцького, а з великокаліберних кулеметів — по захисниках Луганського.
На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї агресор обстріляв наші позиції в районі Гнутового. Крім цього, міномети калібру 82 мм та гранатомети противник застосував по оборонцях Новотроїцького, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю — по захисниках Авдіївки та Шахти “Бутівка”, а озброєння БМП — під Павлополем. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші позиції поблизу Водяного, а з стрілецької зброї — в районі Опитного та Широкиного.
Нагадаємо, вчора у зоні АТО загинув один український військовий, четверо отримали поранення різного ступеню. Серед поранених є жінка-медик.