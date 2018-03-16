З початку доби в зоні АТО не пролунало жодного пострілу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. З початку доби і до 18.00 в зоні проведення антитерористичної операції обидві сторони на лінії розмежування неухильно дотримувалися режиму припинення вогню. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін дотримувався у повній мірі. Станом на 18.00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати противника, неухильно дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.
Минулої доби зафіксовано 4 обстріли з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожого вогню жоден український військовий не постраждав.