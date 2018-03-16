С начала суток в зоне АТО не прозвучало ни одного выстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала суток и до 18.00 в зоне проведения антитеррористической операции обе стороны на линии разграничения неуклонно придерживались режима прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Как отмечается, украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня.
За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.