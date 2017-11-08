З початку доби в АТО загинув один український військовий, ще одного поранено

"Неподалік Донецька окупанти випустили щонайменше 16 мін калібру 82-міліметри по оборонцях Авдіївки та Пісків. Крім того, озброєння БПМ ворог застосовував біля Зайцевого. А близько опівдня, унаслідок вогневого протистояння з противником отримав смертельне поранення один наш військовослужбовець", - повідомили в прес-центрі.

Крім того повідомляється, що на луганському напрямку під вогнем зі 120-міліметрових мінометів опинились укріплення сил АТО на околицях Кримського. Також двічі під обстріли загарбників потрапили підступи до Трьохізбенки.

"А близько 10 години ранку у результаті вогневої провокації із застосуванням гранатометів, отримав поранення боєць Збройних Сил України", - додали у штабі.

На приморському напрямку бойовики застосовували протитанковий гранатомет біля Новотроїцького, а озброєння БМП неподалік Водяного.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 10 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 6 разів вогнем із піхотного озброєння примушували ворога до миру", - підкреслили у штабі.

Як повідомляв УНН, з території Росії до окупованої території в зоні проведення антитерористичної операції прибуло 15 вагонів боєприпасів.