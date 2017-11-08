С начала суток в АТО погиб один украинский военный, еще один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. С полуночи российско-оккупационные группировки не прекращали обстрел, в результате один украинский военный погиб, еще один ранен, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Неподалеку Донецка оккупанты выпустили не менее 16 мин калибра 82-миллиметров по защитникам Авдеевки и Песков. Кроме того, вооружение БПМ враг применял у зайцев. А около полудня, в результате огневого противостояния с противником получил смертельное ранение один наш военнослужащий", - сообщили в пресс- центре.
Кроме того сообщается, что на луганском направлении под огнем из 120-миллиметровых минометов оказались укрепления сил АТО в окрестностях Крымского. Также дважды в обстрелы захватчиков попали подступы к Трехизбенка.
"А около 10:00 утра в результате огневой провокации с применением гранатометов, получил ранения боец Вооруженных Сил Украины", - добавили в штабе.
На приморском направлении боевики применяли противотанковый гранатомет у Новотроицкого, а вооружение БМП неподалеку Водяного.
"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 6 раз огнем с пехотного вооружения заставляли врага к миру", - подчеркнули в штабе.
Как сообщал УНН, с территории России в оккупированной территории в зоне проведения антитеррористической операции прибыло 15 вагонов боеприпасов.