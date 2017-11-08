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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 27811 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 90152 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 83387 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100143 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100319 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 76513 просмотра

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С начала суток в АТО погиб один украинский военный, еще один ранен

С начала суток в АТО погиб один украинский военный, еще один ранен

Киев  •  УНН

 • 7214 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. С полуночи российско-оккупационные группировки не прекращали обстрел, в результате один украинский военный погиб, еще один ранен, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Неподалеку Донецка оккупанты выпустили не менее 16 мин калибра 82-миллиметров по защитникам Авдеевки и Песков. Кроме того, вооружение БПМ враг применял у зайцев. А около полудня, в результате огневого противостояния с противником получил смертельное ранение один наш военнослужащий", - сообщили в пресс- центре.

Кроме того сообщается, что на луганском направлении под огнем из 120-миллиметровых минометов оказались укрепления сил АТО в окрестностях Крымского. Также дважды в обстрелы захватчиков попали подступы к Трехизбенка.

"А около 10:00 утра в результате огневой провокации с применением гранатометов, получил ранения боец ​​Вооруженных Сил Украины", - добавили в штабе.

На приморском направлении боевики применяли противотанковый гранатомет у Новотроицкого, а вооружение БМП неподалеку Водяного.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 6 раз огнем с пехотного вооружения заставляли врага к миру", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНН, с территории России в оккупированной территории в зоне проведения антитеррористической операции прибыло 15 вагонов боеприпасов.

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