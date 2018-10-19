З початку доби на Донбасі поранено одного військового
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Від початку поточної доби ворог на Донбасі тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілу одного військовослужбовця ОС поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-центру ООС.
"Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Гнутове та Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у штабі.
Важке озброєння, як зазначається, не застосовувалося.
"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - додали у штабі.
Нагадаємо, 18 жовтня бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню в зоні ООС.