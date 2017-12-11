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З початку доби бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО

З початку доби бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО

Київ • УНН

 • 5060 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початку доби, російські найманці здійснили 9 прицільних обстрілів позицій сил українських військових в зоні проведення АТО, предає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО. 

"Від опівночі, російські найманці здійснили 9 прицільних обстрілів позицій сил АТО. У чотирьох випадках наші воїни давали агресору адекватну відповідь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку ворог близько двох годин з мінометів різних калібрів обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля Травневого, випустивши загалом 40 мін. У цьому ж районі окупанти застосували 82-мм міномети поблизу Луганського, а озброєння БМП – неподалік Світлодарська. З гранатометів різних типів ворог вів вогонь по захисниках Зайцевого і Попасної, а з великокаліберних кулеметів турбував оборонців Новозванівки.

Крім того, на Донецькому напрямку найгарячіше було у передмісті Авдіївки. Тут ворог з 82-мм мінометів і гранатометів бив по наших позиціях довкола Кам’янки і Опитного. В обідню пору, наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-терорестичні війська підступно обстріляли саму Авдіївку. Люди не постраждали, проте пошкоджено контантну лінію залізничної колії та високовольтну ЛЕП на ділянці Ясинувата – Авдіївський коксохімічний завод. На Приазов’ї бойовики з озброєння БМП порушували перемир’я поблизу Гнутового.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО постраждали 5 українських військових.

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