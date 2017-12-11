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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17981 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 33077 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103105 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111548 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132756 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107051 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108549 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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С начала суток боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО

С начала суток боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО

Киев  •  УНН

 • 5060 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. С начала суток, российские наемники совершили 9 прицельных обстрелов позиций сил украинских военных в зоне проведения АТО, предает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"С полуночи, российские наемники совершили 9 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В четырех случаях наши воины давали агрессору адекватный ответ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении враг около двух часов из минометов различных калибров обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Майского, выпустив всего 40 мин. В этом же районе оккупанты применили 82-мм минометы вблизи Луганского, а вооружение БМП - неподалеку Светлодарска. С гранатометов различных типов враг вел огонь по защитникам зайцев и Попасной, а из крупнокалиберных пулеметов беспокоил защитников Новозвановка.

Кроме того, на Донецком направлении горячее было в пригороде Авдеевки. Здесь враг с 82-мм минометов и гранатометов бил по нашим позициям вокруг Каменки и опытно. В полдень, подвергая опасности гражданское население, российско-терорестични войска коварно обстреляли же Авдеевку. Люди не пострадали, однако повреждения контантну линию железнодорожного пути и высоковольтную ЛЭП на участке Ясиноватая - Авдеевский коксохимический завод. На Приазовье боевики из вооружения БМП нарушали перемирие вблизи Гнутово.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО пострадали 5 украинских военных.

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