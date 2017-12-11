С начала суток боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО

"С полуночи, российские наемники совершили 9 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В четырех случаях наши воины давали агрессору адекватный ответ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении враг около двух часов из минометов различных калибров обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Майского, выпустив всего 40 мин. В этом же районе оккупанты применили 82-мм минометы вблизи Луганского, а вооружение БМП - неподалеку Светлодарска. С гранатометов различных типов враг вел огонь по защитникам зайцев и Попасной, а из крупнокалиберных пулеметов беспокоил защитников Новозвановка.

Кроме того, на Донецком направлении горячее было в пригороде Авдеевки. Здесь враг с 82-мм минометов и гранатометов бил по нашим позициям вокруг Каменки и опытно. В полдень, подвергая опасности гражданское население, российско-терорестични войска коварно обстреляли же Авдеевку. Люди не пострадали, однако повреждения контантну линию железнодорожного пути и высоковольтную ЛЭП на участке Ясиноватая - Авдеевский коксохимический завод. На Приазовье боевики из вооружения БМП нарушали перемирие вблизи Гнутово.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО пострадали 5 украинских военных.