З початку доби бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО

"Загалом відбулося 23 обстріли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар’їнці. По Мар’їнці вогонь вів і БТР противника.

Крім того, на луганському напрямку бойовики вели вогонь з 122 міліметрової артилерії по Троїцькому. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів та гранатометів – по Новозванівці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів - по Кримському.

На донецькому напрямку, за даними прес-центру, бойовики зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали позиції українських військових в районі Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер.

Як повідомляв УНН, українські військові зайняли нові важливі позиції на Світлодарській дузі.