С начала суток боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. С начала суток боевики 23 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Всего состоялось 23 обстрелы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования вели огонь по Павлополю, Гнутово, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке огонь вел и БТР противника.
Кроме того, на луганском направлении боевики вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии по Троицкому. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому.
На донецком направлении, по данным пресс-центра, боевики из 120 миллиметровых минометов обстреливали позиции украинских военных в районе Троицкого. С гранатометов и стрелкового оружия - по Авдеевке и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер.
Как сообщал УНН, украинские военные заняли новые важные позиции на Светлодарской дуге .