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С начала суток боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО

С начала суток боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО

Киев • УНН

 • 3896 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. С начала суток боевики 23 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Всего состоялось 23 обстрелы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования вели огонь по Павлополю, Гнутово, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке огонь вел и БТР противника.

Кроме того, на луганском направлении боевики вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии по Троицкому. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому.

На донецком направлении, по данным пресс-центра, боевики из 120 миллиметровых минометов обстреливали позиции украинских военных в районе Троицкого. С гранатометов и стрелкового оружия - по Авдеевке и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер.

Как сообщал УНН, украинские военные заняли новые важные позиции на Светлодарской дуге .

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