З початку доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Проросійські незаконні збройні формування продовжують порушувати перемир’я, від опівночі, російсько-окупаційні війська 10 разів порушили перемир’я, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Як повідомили у штабі, проросійські незаконні збройні формування продовжують порушувати перемир’я, застосовуючи, окрім стрілецької зброї, міномети та танкове озброєння.
Зазначається, що на луганському напрямку ворог зі 120-мм мінометів двічі впродовж дня бив по укріпленнях сил АТО біля Троїцького, випустивши загалом 14 мін. Із озброєння БМП обстрілювали оборонців Луганського та Зайцевого, а з гранатомету – захисників Жовтого.
"На донецькому напрямку уже декілька днів поспіль епіцентром нестабільності залишається Приазов’я. Протягом дня по наших позиціях поблизу Водяного противник неодноразово вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 120-мм та озброєння танка. Також 6 розривів 120-тих мін зафіксовано неподалік Опитного", - наголосили в штабі.
Крім того у штабі підкреслили, що протягом найближчої доби не виключене збільшення кількості ворожих провокацій з озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Пов’язано це із завтрашнім днем російських ракетних військ і артилерії.
"Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 10 разів порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь", - додали в прес-центрі.
Як повідомляв УНН, минулої доби у зоні АТО загинув один український воїн, двоє зазнали поранень.