С начала суток боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пророссийские незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать перемирие, от полуночи, российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Как сообщили в штабе, пророссийские незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать перемирие, применяя, кроме стрелкового оружия, минометов и танковое вооружение.
Отмечается, что на луганском направлении враг из 120-мм минометов дважды в течение дня бил по укреплениям сил АТО у Троицкого, выпустив всего 14 мин. С вооружения БМП обстреливали защитников Луганского и зайцев, а из гранатомета - защитников Желтого.
"На донецком направлении уже несколько дней подряд эпицентром нестабильности остается Приазовья. В течение дня по нашим позициям вблизи Водяного противник неоднократно вел огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 120-мм и вооружение танка. Также 6 разрывов 120-х мин зафиксировано неподалеку Опытного", - отметили в штабе.
Кроме того, в штабе подчеркнули, что в течение ближайших суток не исключено увеличение количества вражеских провокаций с вооружения, которое запрещено минского договоренностями. Связано это с завтрашним днем российских ракетных войск и артиллерии.
"В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие. В половине случаев силы АТО давали врагу адекватный ответ", - добавили в пресс-центре.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский воин, двое получили ранения.