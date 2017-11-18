С начала суток боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пророссийские незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать перемирие, от полуночи, российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Как сообщили в штабе, пророссийские незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать перемирие, применяя, кроме стрелкового оружия, минометов и танковое вооружение.

Отмечается, что на луганском направлении враг из 120-мм минометов дважды в течение дня бил по укреплениям сил АТО у Троицкого, выпустив всего 14 мин. С вооружения БМП обстреливали защитников Луганского и зайцев, а из гранатомета - защитников Желтого.

"На донецком направлении уже несколько дней подряд эпицентром нестабильности остается Приазовья. В течение дня по нашим позициям вблизи Водяного противник неоднократно вел огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 120-мм и вооружение танка. Также 6 разрывов 120-х мин зафиксировано неподалеку Опытного", - отметили в штабе.

Кроме того, в штабе подчеркнули, что в течение ближайших суток не исключено увеличение количества вражеских провокаций с вооружения, которое запрещено минского договоренностями. Связано это с завтрашним днем ​​российских ракетных войск и артиллерии.

"В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие. В половине случаев силы АТО давали врагу адекватный ответ", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский воин, двое получили ранения.

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