З початку доби бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

"З опівночі і до світанку окупанти не припиняли ворожі провокації на Донецькому напрямку. Позиції наших оборонців поблизу Водяного, Богданівки, Лебединського і Талаківки були обстріляні російсько-окупаційними військами з мінометів 120-го калібру. Противник випустив по нашим укріпленням 69 мін", - сказав Мотузяник.



За його словами, решта обстрілів з боку противника, із застосовуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї фіксувалася цієї ночі в районі Павлополя, Авдіївки, Мар’їнки та Широкиного.



"Відзначу, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими", - зауважив Мотузяник.



Нагадаємо, минулої доби під час бойових дій минулої доби два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, та шість українських захисників отримали поранення