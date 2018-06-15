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З початку доби бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Від опівночі і станом на 9.00 зафіксовано 10 прицільних ворожих обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

"З опівночі і до світанку окупанти не припиняли ворожі провокації на Донецькому напрямку. Позиції наших оборонців поблизу Водяного, Богданівки, Лебединського і Талаківки були обстріляні російсько-окупаційними військами з мінометів 120-го калібру. Противник випустив по нашим укріпленням 69 мін", - сказав Мотузяник.

За його словами, решта обстрілів з боку противника, із застосовуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї фіксувалася цієї ночі в районі Павлополя, Авдіївки, Мар’їнки та Широкиного.

"Відзначу, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими", - зауважив Мотузяник.

Нагадаємо, минулої доби під час бойових дій минулої доби два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, та шість українських захисників отримали поранення

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