З окупованого Сімферополя повідомляють “про роботу ППО”

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Так, Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє про роботу ППО у Сімферополі, у районі "Свобода".

Зазначимо, що окупаційна влада не прокоментувала інформацію.

Тим часом з Севастополя призначений рф так званий "губернатор" михайло развожаєв раніше сьогодні писав про нібито "тренування розрахунків комплексів ППО".

Нагадаємо

7 січня у тимчасово окупованому Криму призначений рф так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв заявив про збиття кількох безпілотників.