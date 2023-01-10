З окупованого Сімферополя повідомляють “про роботу ППО”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У місцевих пабліках та ЗМІ повідомляють про вибухи у Сімферополі у тимчасово окупованому Криму. Попередньо відомо нібито про роботу ППО, повідомляє УНН.
Деталі
Так, Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє про роботу ППО у Сімферополі, у районі "Свобода".
Зазначимо, що окупаційна влада не прокоментувала інформацію.
Тим часом з Севастополя призначений рф так званий "губернатор" михайло развожаєв раніше сьогодні писав про нібито "тренування розрахунків комплексів ППО".
Нагадаємо
7 січня у тимчасово окупованому Криму призначений рф так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв заявив про збиття кількох безпілотників.