Из оккупированного Симферополя сообщают "о работе ПВО"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В местных пабликах и СМИ сообщают о взрывах в Симферополе во временно оккупированном Крыму. Предварительно известно якобы о работе ПВО, сообщает УНН.
Детали
Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает о работе ПВО в Симферополе, в районе "Свобода".
Отметим, что оккупационные власти не прокомментировали информацию.
Между тем из Севастополя назначенный рф так называемый "губернатор" михаил развожаев ранее сегодня писал о якобы "тренировке расчетов комплексов ПВО".
Напомним
7 января во временно оккупированном Крыму назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил о сбитии нескольких беспилотников.