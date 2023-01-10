Из оккупированного Симферополя сообщают "о работе ПВО"

Детали

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает о работе ПВО в Симферополе, в районе "Свобода".

Отметим, что оккупационные власти не прокомментировали информацию.

Между тем из Севастополя назначенный рф так называемый "губернатор" михаил развожаев ранее сегодня писал о якобы "тренировке расчетов комплексов ПВО".

Напомним

7 января во временно оккупированном Крыму назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил о сбитии нескольких беспилотников.