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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Из оккупированного Симферополя сообщают "о работе ПВО"

Киев • УНН

 • 450299 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В местных пабликах и СМИ сообщают о взрывах в Симферополе во временно оккупированном Крыму. Предварительно известно якобы о работе ПВО, сообщает УНН.

Из оккупированного Симферополя сообщают "о работе ПВО"

Детали

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает о работе ПВО в Симферополе, в районе "Свобода".

Отметим, что оккупационные власти не прокомментировали информацию.

Между тем из Севастополя назначенный рф так называемый "губернатор" михаил развожаев ранее сегодня писал о якобы "тренировке расчетов комплексов ПВО".

Напомним

7 января во временно оккупированном Крыму назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил о сбитии нескольких беспилотников.

Украинские Национальные Новости

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