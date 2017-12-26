З Нового року стартує черговий етап електронного декларування в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. З 1 січня 2018 року в Україні стартує черговий етап електронного декларування. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН.
У НАЗК закликали задля завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування в Україні, який розпочинається з 1 січня 2018 року, виконати такі дії.
По-перше, суб’єкти декларування повинні перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
В агентстві нагадали, що згідно з указом Президента доступ до окремих поштових серверів у домені “.ru” обмежений, тому слід використовувати поштові скриньки, які не підпадають під зазначені обмеження (наприклад: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com тощо).
По-друге, суб’єкти декларування повинні перевірити термін дії та працездатність свого електронного цифрового підпису (ЕЦП) для роботи з реєстром.
Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій ще 10 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки.