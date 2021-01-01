З Новим роком українців привітали полярники зі станції “Академік Вернадський”

“Дорогі друзі, колектив Національного антарктичного наукового центру та полярники зі станції „Академік Вернадський“ щиро вітають вас з Новим, 2021 роком.

Бажаємо здоров’я, успіхів і... снігу, як в Антарктиді”, — привітали українців полярники.

Слід додати, що учасники 25ої Української антарктичної експедиції зустріли новий рік у розпал антарктичного літа