З Новим роком українців привітали полярники зі станції “Академік Вернадський”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Колектив Національного антарктичного наукового центру та полярники зі станції “Академік Вернадський” привітав українців з новим 2021 роком, повідомляє УНН з посиланням на сайт Національного антарктичного наукового центру.
“Дорогі друзі, колектив Національного антарктичного наукового центру та полярники зі станції „Академік Вернадський“ щиро вітають вас з Новим, 2021 роком.
Бажаємо здоров’я, успіхів і... снігу, як в Антарктиді”, — привітали українців полярники.
Слід додати, що учасники 25ої Української антарктичної експедиції зустріли новий рік у розпал антарктичного літа