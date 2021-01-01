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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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С Новым годом украинцев поздравили полярники со станции "Академик Вернадский"

Киев • УНН

 • 17063 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с новым 2021 годом, сообщает УНН со ссылкой на сайт Национального антарктического научного центра.

С Новым годом украинцев поздравили полярники со станции "Академик Вернадский"

"Дорогие друзья, коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" поздравляют вас с Новым, 2021 годом.

Желаем здоровья, успехов и ... снега, как в Антарктиде", - поздравили украинцев полярники.

Следует добавить, что участники двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции встретили новый год в разгар антарктического лета

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