С Новым годом украинцев поздравили полярники со станции "Академик Вернадский"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с новым 2021 годом, сообщает УНН со ссылкой на сайт Национального антарктического научного центра.
"Дорогие друзья, коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" поздравляют вас с Новым, 2021 годом.
Желаем здоровья, успехов и ... снега, как в Антарктиде", - поздравили украинцев полярники.
Следует добавить, что участники двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции встретили новый год в разгар антарктического лета