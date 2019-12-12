З наступного року змінять процедуру закупівлі "пакунків малюка"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У 2020 році "пакунки малюка" закупатиме і забезпечуватиме доставку в регіони Центр держзакупівель при ProZorro. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики у відповіді на запит кореспондента УНН.
"У жовтні поточного року постановою Кабінету міністрів було створено держустанову - Центр держзакупівель при ProZorro, з яким Мінсоцполітики укладає договір на закупівлю "пакунків малюка" у 2020 році", - зазначили в пресслужбі.
При цьому у Мінсоцполітики додали, що планується проведення двох тендерів - на закупівлю, власне, пакунків, а також на логістику.
Також у відомстві зазначили, що вміст "пакунку" буде переглянутий у майбутньому "за необхідності" фахівцями, а вартість його залишиться незмінною.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Міністерство соціальної політики перегляне вміст "пакунка малюка".