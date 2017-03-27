З музею у Берліні викрали золоту монету вагою 100 кг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. З музею Боде в Берліні вкрали золоту монету вагою в 100 кг і номіналом 1 млн дол., передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як повідомила поліція німецької столиці, зловмисники проникли в музейні приміщення в ніч на понеділок.
За даними експертів, вартість унікального, але зовсім не зручного платіжного засобу набагато вище номіналу. Це золота монета з Канади, виготовлена в 2007 році на честь британської королеви Єлизавети II. Вкрадений "злиток" був в діаметрі близько 53 см при товщині в 3 см. Орієнтовна вартість експоната становить до 4 млн євро.
Правоохоронні органи поки не повідомляють, як грабіжникам вдалося обійти систему охорони в музеї і чи був експонат оснащений додатковими заходами захисту.
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