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Из музея в Берлине украли золотую монету весом 100 кг

Из музея в Берлине украли золотую монету весом 100 кг

Киев • УНН

 • 10518 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Из музея Боде в Берлине украли золотую монету весом в 100 кг и номиналом 1 млн долл., передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила полиция немецкой столицы, злоумышленники проникли в музейные помещения в ночь на понедельник.

По данным экспертов, стоимость уникального, но совсем не удобного платежного средства гораздо выше номинала. Это золотая монета из Канады, изготовленная в 2007 году в честь британской королевы Елизаветы II. Украденный "слиток" был в диаметре около 53 см при толщине в 3 см. Ориентировочная стоимость экспоната составляет до 4 млн евро.

Правоохранительные органы пока не сообщают, как грабителям удалось обойти систему охраны в музее и был ли экспонат оснащен дополнительными мерами защиты.

Как сообщал УНН, в Италии похитили 15 картин Рубенса и Тинторетто.

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