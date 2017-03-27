Из музея в Берлине украли золотую монету весом 100 кг
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Из музея Боде в Берлине украли золотую монету весом в 100 кг и номиналом 1 млн долл., передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила полиция немецкой столицы, злоумышленники проникли в музейные помещения в ночь на понедельник.
По данным экспертов, стоимость уникального, но совсем не удобного платежного средства гораздо выше номинала. Это золотая монета из Канады, изготовленная в 2007 году в честь британской королевы Елизаветы II. Украденный "слиток" был в диаметре около 53 см при толщине в 3 см. Ориентировочная стоимость экспоната составляет до 4 млн евро.
Правоохранительные органы пока не сообщают, как грабителям удалось обойти систему охраны в музее и был ли экспонат оснащен дополнительными мерами защиты.
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