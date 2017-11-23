З Луганська до РФ вивезли всю готівку - Міноборони

"У банках та банкоматах Луганська відсутні готівкові кошти. За попередньою інформацією, вся готівка була вивезена на територію РФ. Пенсіонерам, які звертаються до працівників фінансових установ з метою пояснення ситуації повідомляють, що кошти будуть відсутні до кінця поточного року... причини не повідомляються", - повідомив Мотузяник.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, глава "ЛНР" Плотницький виїхав із Луганська до РФ.