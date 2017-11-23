З Луганська до РФ вивезли всю готівку - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У банках та банкоматах Луганська відсутні готівкові кошти, за попередньою інформацією розвідки Міністерства оборони України, всю готівку вивезли на територію Російської Федерації. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає УНН.
"У банках та банкоматах Луганська відсутні готівкові кошти. За попередньою інформацією, вся готівка була вивезена на територію РФ. Пенсіонерам, які звертаються до працівників фінансових установ з метою пояснення ситуації повідомляють, що кошти будуть відсутні до кінця поточного року... причини не повідомляються", - повідомив Мотузяник.
Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, глава "ЛНР" Плотницький виїхав із Луганська до РФ.