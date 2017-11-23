Из Луганска в РФ вывезли всю наличность - Минобороны

"В банках и банкоматах Луганская отсутствуют наличные средства. По предварительной информации, вся наличность была вывезена на территорию РФ. Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации сообщают, что средства будут отсутствовать до конца текущего года ... причины не сообщаются", - сообщил Мотузяник.

Напомним, по данным российских СМИ, глава "ЛНР" Плотницкий выехал из Луганска в РФ.