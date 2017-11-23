Из Луганска в РФ вывезли всю наличность - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В банках и банкоматах Луганская отсутствуют наличные средства, по предварительной информации разведки Министерства обороны Украины, всю наличку вывезли на территорию Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает УНН.
"В банках и банкоматах Луганская отсутствуют наличные средства. По предварительной информации, вся наличность была вывезена на территорию РФ. Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации сообщают, что средства будут отсутствовать до конца текущего года ... причины не сообщаются", - сообщил Мотузяник.
Напомним, по данным российских СМИ, глава "ЛНР" Плотницкий выехал из Луганска в РФ.