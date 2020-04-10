З квітня зарплата чиновників не перевищує 47 тис. грн - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За новим Державним бюджетом України, усі чиновники не залежно від рангу отримуватимуть заробітну платню не більше 47 тис. грн. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, не залежно від рангу та посади, їх зарплата не перевищує 47 тис. грн. Це стосується всіх — суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Національного банку України, ЦВК та багатьох інших чиновників”, — сказав Президент.
З його слів, такі самі обмеження стосуються і членів наглядових рад.
“Усі ці рішення є важливими і доводять філософію нового уряду — це уряд для людей. Вірю, що це буде підтримано українським парламентом, який у понеділок, 13-го квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Впевнений, що всі народні обранці стануть на бік українських лікарів, пенсіонерів, підприємців та всіх українців, які опинились у скрутній ситуації”, — додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий державний бюджет України передбачає майже 30 млрд грн на індексацію пенсій та грошову допомогу пенсіонерам.